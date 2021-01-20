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США «прилетело» от Китая за вмешательство во внутренние дела

Антон Мельников
20 января, 2021 21:13
2 мин
Антон Мельников
20 января, 2021 21:13
2 мин
Pixabay
Pixabay

Власти Китая внесли в санкционный список ряд официальных лиц США. Среди них госсекретарь при бывшем президенте Дональде Трампе Майк Помпео, а также советник Трампа Питер Наварро. Пекин заявляет, что фигуранты списка вмешивались во внутренние дела страны и мешали интересам Китая. Об этом заявил МИД КНР.

В заявлении ведомства отмечается, что американские политики имеют предубеждения и испытывают ненависть к КНР.

«В последние годы ряд антикитайских политиков в США, исходя из собственных политических интересов, предубеждений и ненависти к Китаю, а также игнорируя интересы китайского и американского народов, спланировали и осуществили серию безумных действий, которые стали серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и нанесли ущерб интересам КНР», - цитируют заявление внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

ФБА «Экономика сегодня» сообщает, что всего под санкции попало 28 американцев.

Напомним, ранее США официально признали действия китайского правительства в отношении народа уйгуров «геноцидом» и заявили о преступлении против человечности. Подробнее читайте в нашем материале.

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