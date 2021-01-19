Соединенные Штаты признали действия китайских властей «геноцидом»

Политика

Соединенные штаты признают геноцидом действия китайских властей в отношении китайских мусульман. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео. Речь идет об народе уйгуров, которые проживают в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.

«После тщательного изучения доступных фактов я пришел к выводу, что по меньшей мере с марта 2017 году КНР <...> совершала преступления против человечности <...> в Синьцзяне. <...> Кроме того, <...> я пришел к выводу, что КНР <...> осуществляла [там] геноцид", - заявил госсекретарь.

«ТАСС» отмечает, что Китай неоднократно отвергал обвинения США в том, что власти ущемляют права уйгуров и нарушают права человека.

Напомним, ранее США заявляли, что Пекин применяет в отношении уйгуров принудительный труд, произвольные задержания, а также пытается «стереть их культуру и мусульманскую веру».

В конце июня 2020 года стало известно о том, что китайские власти применяют против населения Синьцзяна принудительные аборты и стерилизацию.