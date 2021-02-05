Соединенные Штаты признали успех российской вакцины от COVID-19

Политика

Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что получил поздравления от госсекретаря США Энтони Блинкена в связи с успехом российской вакцины «Спутник V».

Лавров пояснил, что тема борьбы с коронавирусом была затронута во время телефонных переговоров. Блинкен передал поздравления и стороны договорились способствовать сотрудничеству между медицинскими и научными организациями двух стран.

«Он поздравил нас с тем, что она дает результаты, и мы договорились продвигать контакты между нашими лабораториями, учеными, производителями, посмотреть, есть ли возможность взаимодействия на этом фронте», — цитирует главу МИД РФ Lenta.ru.

Напомним, ранее журнал The Lancet опубликовал данные третьей фазы клинических исследований отечественной вакцины. Согласно результатам, препарат показал эффективность выше 91 процента.

Ранее в ООН оценили данные об эффективности «Спутника V». Подробнее читайте в нашем материале.