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Собянин сообщил о сотнях тысяч привившихся от COVID-19 москвичей

Денис Постольский
1 февраля, 2021 03:20
1 мин
Денис Постольский
1 февраля, 2021 03:20
1 мин
Собянин
Youtube / TV Center

В Москве вакцину от COVID-19 получили более 300 тыс. человек, сообщил глава города Сергей Собянин.

По его словам, на вакцинацию записались еще около полумиллиона жителей мегаполиса. При этом коронавирусом переболели больше половины жителей Москвы. Собянин сослался на аналитику и соответствующие исследования, сообщает РБК.

Ранее глава города сообщил, что более половины москвичей переболели коронавирусом.

Собянин добавил, что жителям столицы, которые уже переболели коронавирусом, спешить делать прививки от инфекции «нет никакого смысла».

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