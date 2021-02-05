Собянин допустил снятие основных ограничений по COVID-19 в Москве к маю

Политика

Московский мэр Сергей Собянин не исключил, что основные ограничения в мегаполисе, введенные из-за пандемии COVID-19, могут быть сняты в мае.

По словам главы города, в настоящее время наблюдается «относительно стабильный период положительных изменений». Говоря обо всей стране, Собянин сообщил, что все «будет более или менее нормально к лету».

Как отметил мэр, в настоящее время в Москве пока рано разрешать массовые мероприятия и снимать ограничения для пожилых людей и тех, кто имеет хронические заболевания, сообщает РБК.

Ранее глава города сообщил, что более половины москвичей переболели коронавирусом.

Собянин добавил, что жителям столицы, которые уже переболели коронавирусом, спешить делать прививки от инфекции «нет никакого смысла».