Собирающийся в Россию Реджеп Эрдоган вызвал сожаление в Кремле
Заявления турецкого президента Реджепа Эрдогана о непризнании присоединения Крыма звучат на фоне подготовки его визита в Москву. Это вызывает сожаление. При этом Кремль хорошо осведомлён о позиции Анкары в вопросе принадлежности крымской территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы, конечно, сожалеем, что такие заявления звучат сейчас, когда готовится рабочий визит в РФ», - сказал он.
Песков отметил, что позиция Турции по Крыму Москве «хорошо известна» и Кремль с ней «категорически» не согласен. При этом Россия продолжит работать с турецкой стороной.
Пресс-секретарь добавил, что при ближайшем визите Эрдогана Россия хотела бы сосредоточиться именно на обсуждении двусторонних отношений, передаёт «Газета.ru».
Ранее стало известно, что Анкара раскритиковала проведение выборов в Госдуму РФ на крымской территории.