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Снижение выпуска промышленной продукции произошло в России впервые за 11 лет

Артем Денисов
26 января, 2021 01:02
2 мин
Артем Денисов
26 января, 2021 01:02
2 мин
завод
Фото: pixabay.com

По данным Росстата, промышленное производство в России по итогам прошлого года снизилось на 2,9%.

Снижение выпуска промышленной продукции в стране произошло впервые с 2009 года - тогда промышленность упала на 10,7%. На промпроизводство приходится около 30% российского ВВП. По итогам 2020 года сильнее всего сократилась добыча полезных ископаемых (7% в годовом выражении), добыча сырой нефти и природного газа (на 10,3%).

На 3,8% произошло падение в отраслях, обеспечивающих водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизацию отходов, в электро- и теплоэнергетике — на 2,5%, сообщает РБК.

Как сообщалось, 2020 год обернулся непростым испытанием для российской армии и оборонной промышленности.

Причинами тому стали последствия пандемии коронавирусной инфекции и скромный военный бюджет, который перестаёт соответствовать ожидаемым темпам модернизации ВС.

Эти проблемы (что в российской практике превратилось в большую редкость) были публично озвучены на расширенном заседании коллегии Минобороны, которое прошло в конце декабря.

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