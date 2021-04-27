Смольный просит Вячеслава Макарова покинуть пост председателя петербургского парламента

Политика

Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова могут в скором времени официально попросить освободить занимаемую им должность. Все дело в том, что местные власти перестали видеть главой городского парламента.

«Председателя ЗАКСа Петербурга Макарова «попросили» из председателей. Пусть идет в Госдуму и растворится там, сказали нам в Смольном», – написал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, не раскрывая подробностей разговора.

Ранее Макаров оценил прошедший в Петербурге митинг в поддержку политика Алексея Навального фразой «Что было бы с матушкой Россией без Росгвардии?».