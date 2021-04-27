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Политика
Смольный просит Вячеслава Макарова покинуть пост председателя петербургского парламента
27 апреля, 2021 13:06
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова могут в скором времени официально попросить освободить занимаемую им должность. Все дело в том, что местные власти перестали видеть главой городского парламента.
«Председателя ЗАКСа Петербурга Макарова «попросили» из председателей. Пусть идет в Госдуму и растворится там, сказали нам в Смольном», – написал в своем Telegram-канале главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов, не раскрывая подробностей разговора.
Ранее Макаров оценил прошедший в Петербурге митинг в поддержку политика Алексея Навального фразой «Что было бы с матушкой Россией без Росгвардии?».
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