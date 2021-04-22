«Что было бы с матушкой Россией без Росгвардии?»: Вячеслав Макаров о прошедшем митинге

Политика

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал прошедшую накануне в городе акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, без силовиков Россия оказалась бы в весьма плачевном положении.

«Не будь Росгвардии, вы вдумайтесь, что б было-то! Вы вспомните эти годы! Не будь Росгвардии, сотрудников полиции, вооруженных сил, что было бы с матушкой Россией?», – задал он сегодня вопрос коллегам.

Макаров убежден, что за митингами, происходящими в стране, стоят люди из-за рубежа: «мы же прекрасно понимаем, где дирижёры-то находятся – за границей», передает Telegram-канал Ротонда выступление спикера ЗакСа.