Новости – Политика
Политика
«Что было бы с матушкой Россией без Росгвардии?»: Вячеслав Макаров о прошедшем митинге
22 апреля, 2021 12:28
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал прошедшую накануне в городе акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального. По его словам, без силовиков Россия оказалась бы в весьма плачевном положении.
«Не будь Росгвардии, вы вдумайтесь, что б было-то! Вы вспомните эти годы! Не будь Росгвардии, сотрудников полиции, вооруженных сил, что было бы с матушкой Россией?», – задал он сегодня вопрос коллегам.
Макаров убежден, что за митингами, происходящими в стране, стоят люди из-за рубежа: «мы же прекрасно понимаем, где дирижёры-то находятся – за границей», передает Telegram-канал Ротонда выступление спикера ЗакСа.
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку