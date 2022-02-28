СМИ: на переговорах между Россией и Украиной присутствует Роман Абрамович
Российский предприниматель, миллиардер Роман Абрамович присутствует на переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «SOTA» со ссылкой на британскую газету «The Guardian».
Олигарх выполняет в Беларуси функцию посредника в вопросе урегулировании кризиса на Украине. Об этом сообщила израильская газета «Jerusalem Post». Журналистам удалось выяснить, что украинская сторона вышла на связь с миллиардером через продюсера Александра Роднянского, являющегося хорошим знакомым президента республики Владимира Зеленского.
Посол Украины в Израиле Евгений Корничук не стал ни опровергать, ни подтверждать участие Абрамовича в переговорах, проходящих 28 февраля в РБ, но подчеркнул, что «мы ценим любого, кто может помочь, если у него достаточно влияния».
Ранее стало известно о реакции миллиардера Олега Дерипаски на ситуацию в Украине.