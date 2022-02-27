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Политика
Российский миллиардер Олег Дерипаска высказал свое мнение о переговорах с Украиной
27 февраля, 2022 16:39
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Igor Russak/Global Look Press
Российский миллиардер Олег Дерипаска отреагировал на ситуацию на Украине и высказал свое мнение о необходимости переговоров.
«Мир очень важен!», - написал миллиардер в своём канале в Telegram-канале.
«Переговоры нужно начать как можно скорее!», - подчеркнул Дерипаска.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он убедил украинского коллегу Владимира Зеленского спасти государственный суверенитет Украины и начать переговоры с Россией.
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