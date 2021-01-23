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Алексей Навальный останется под арестом даже в случае долгих протестов

Сергей Михневич
23 января, 2021 08:16
1 мин
Сергей Михневич
23 января, 2021 08:16
1 мин
Алексей Навальный
Flickr.com

Оппозиционер Алексей Навальный, вероятно, останется под стражей даже в случае, если в его поддержку долгое время будут проводиться протестные акции.

Эксперты ожидают, что политик останется в заключении, пока не пройдут запланированные на сентябрь парламентские выборы. Жесткая реакция властей на возвращение Навального из Германии повысила уровень его поддержки и превратила его в «политического мученика», пишет Reuters.

Навальный был задержан 17 января, когда вернулся в Россию после почти пяти месяцев в Германии. Сторонники политика планируют провести несанкционированные акции в его поддержку сегодня, 23 января. Накануне в столице арестовали нескольких соратников политика, включая его пресс-секретаря Киру Ярмыш, Георгия Албурова, Владлена Лося.

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