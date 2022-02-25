Новости – Политика
Политика
Служебная необходимость: сотрудников ФСБ лишили отпусков
25 февраля, 2022 13:17
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RF Investigative Committee/via Globallookpress.com
Сотрудникам Федеральной службы безопасности России запретили уходить в отпуск текущей весной. Об этом сообщили работники ведомства, не захотевшие называть свои имена.
Известно, что данное нововведение в основном распространяется на тех, кто трудится в приграничных подразделениях — то есть приближенных к республикам Донбасса и Украине, в частности.
Сотрудников ФСБ призвали перенести запланированный отдых, объяснив это «служебной необходимостью», передаёт URA.RU.
Ранее стало известно, сколько людей потеряла Россия в первые сутки вторжения на Украину.
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