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Политика
В первые 24 часа вторжения на Украину российские войска потеряли 450 человек
25 февраля, 2022 11:55
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Luka Dakskobler/Keystone Press Agency
Россия не смогла выполнить ни одну из своих поставленных перед собой задач и потеряла в первый день спецоперации на Украине 450 человек. Такими данными поделился министр обороны Великобритания Бен Уоллес, не уточняя, откуда они у него.
По его словам, правительство Великобритании считает, что президент РФ Владимир Путин намерен «вторгнуться на всю Украину» с целью захватить её, однако на сегодняшний день Россия отстает от своего графика военных действий против соседа.
В заключение Уоллес поставил под сомнение мысли президента России Владимира Путина о том, что Украина якобы будет освобождена, а местные жители его действия поддержат, передает Sky News.
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