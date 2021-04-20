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Политика
Сложившаяся ситуация в Беларуси и России заволновала Ангелу Меркель
20 апреля, 2021 12:32
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Kremlin Pool/Global Look Press
Ситуация в Беларуси, на востоке Украины, в Крыму и в других регионах «более чем тревожная». Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель.
Обращаясь к участникам сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), канцлер Германии заявила: «Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная».
На фоне неспокойной ситуации в мире Меркель призвала поддерживать диалог с Россией.
Она подчеркнула, что сейчас много конфликтов, которые «осложняют отношения» с Москвой.
«Мы должны оставаться в диалоге», - призвала Меркель. Ее слова приводит ТАСС.
Ранее канцлеру Германии вкололи вакцину с побочными эффектами.
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