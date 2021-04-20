Сложившаяся ситуация в Беларуси и России заволновала Ангелу Меркель

Политика

Ситуация в Беларуси, на востоке Украины, в Крыму и в других регионах «более чем тревожная». Об этом сказала канцлер Германии Ангела Меркель.

Обращаясь к участникам сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), канцлер Германии заявила: «Ситуация в Белоруссии, на востоке Украины и в Крыму, в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном Карабахе и, конечно, в Сирии и Ливии более чем тревожная».

На фоне неспокойной ситуации в мире Меркель призвала поддерживать диалог с Россией.

Она подчеркнула, что сейчас много конфликтов, которые «осложняют отношения» с Москвой.

«Мы должны оставаться в диалоге», - призвала Меркель. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее канцлеру Германии вкололи вакцину с побочными эффектами.