Словения сделает подарок всем привитым «Спутником V»

Политика

Словенские власти решили освободить привитых вакциной от COVID-19 «Спутник V» российского производства от обязательного 10-дневного карантина при въезде в страну.

Свидетельство о вакцинации должно быть на английском и словенском языках. Документ будут проверять сотрудники полиции. Справку о получении вакцины нужно сделать не менее, чем за 21 день до приезда в республику, пишут «Известия».

Тем временем, в Сербии началось производство вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.

Эта страна стало первой в Европе по производству российского препарата от COVID-19.