Новости – Политика
Политика
Словения сделает подарок всем привитым «Спутником V»
15 апреля, 2021 04:56
1 мин
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Словенские власти решили освободить привитых вакциной от COVID-19 «Спутник V» российского производства от обязательного 10-дневного карантина при въезде в страну.
Свидетельство о вакцинации должно быть на английском и словенском языках. Документ будут проверять сотрудники полиции. Справку о получении вакцины нужно сделать не менее, чем за 21 день до приезда в республику, пишут «Известия».
Тем временем, в Сербии началось производство вакцины от коронавируса «Спутник V» российского производства.
Эта страна стало первой в Европе по производству российского препарата от COVID-19.
Ранее по теме: В Европе стартовало производство «Спутника V»
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку