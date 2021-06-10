Слова Джо Байдена о встрече с Владимиром Путиным вызвали неоднозначную реакцию
Слова президента США Джо Байдена о встрече с лидером России Владимиром Путиным вызвали недоумение и смех пользователей интернета. Обещание американского президента, по их мнению, запутанно и бессмысленно.
Пользователи оценили речь Байдена перед солдатами на британской базе. В ходе выступления он пообещал, что «даст знать российскому лидеру о тех вещах, которые он должен знать».
Китайские интернет-пользователи начали гадать, что глава Белого дома намерен сообщить коллеге. Одни предположили, что он расскажет о реальном состоянии здоровья. Юзеры вспомнили несколько инцидентов с падением Байдена на лестнице.
Некоторые комментаторы считают прозвучавшие слова демонстрацией неуверенности перед встречей с Путиным, пишет ФБА «Экономика сегодня».
Ранее стало известно, что Путин и Байден встретятся на вилле XVIII века в Женеве. В день саммита Россия-США жителей города попросили отказаться от работы в офисе в пользу дистанционного формата.