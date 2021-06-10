Виллой переговоров Путина и Байдена станет постройка XVIII века на берегу Женевского озера
Официальный представитель МИД Швейцарии назвала точное место встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 16 июня. Лидеры встретятся на вилле, построенной в XVIII веке.
«Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», - сказала она. Слова приводит ТАСС.
МИД Швейцарии в Twitter поблагодарил страны за выбор Женевы в качестве площадки для самиита.
Вилла, где состоится встреча, находится в живописном месте в центре парка на берегу Женевского озера. В ней находится библиотека со старинными и ценными книгами - в нее организуют экскурсии для туристов.
Место закрыто для посетителей с 8 июня. На вилле провели генеральную уборку, а парк, который является излюбленным местом отдыха горожан, закрыли. Вокруг парка находится многокилометровое ограждение - конструкции пришлось завозить из других стран.