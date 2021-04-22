Сколько осталось до «дна» в отношениях России с Европой? Посол Евросоюза дал прогноз

Политика

Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер констатировал ухудшение отношений России и ЕС. Он считает, что у Москвы и Брюсселя осталось «не много возможностей для сотрудничества в текущем политическом климате».

«Пока, возможно, мы не достигли дна», - заявил Эдерер.

Он считает, что диалогу мешают ситуация между Россией и Чехией, а также стягивание российских войск к украинской границе.

О напряженности в отношениях России с рядом стран ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин рассказал о продолжающихся недружественных действиях в адрес страны. Он предостерег Запад от перехода красных линий.