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Политика
Сколько осталось до «дна» в отношениях России с Европой? Посол Евросоюза дал прогноз
22 апреля, 2021 17:40
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Global Look Press
Посол Евросоюза в Москве Маркус Эдерер констатировал ухудшение отношений России и ЕС. Он считает, что у Москвы и Брюсселя осталось «не много возможностей для сотрудничества в текущем политическом климате».
«Пока, возможно, мы не достигли дна», - заявил Эдерер.
Он считает, что диалогу мешают ситуация между Россией и Чехией, а также стягивание российских войск к украинской границе.
О напряженности в отношениях России с рядом стран ранее говорил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Накануне президент России Владимир Путин рассказал о продолжающихся недружественных действиях в адрес страны. Он предостерег Запад от перехода красных линий.
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