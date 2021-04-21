Политика
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Политика
Русская планета
Политика

Не переходите «красную черту»: Путин пообещал Западу жесткий ответ по любому не понравившемуся ему поводу

Лилия Караева
21 апреля, 2021 13:54
2 мин
Лилия Караева
21 апреля, 2021 13:54
2 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в конце послания Федеральному собранию предупредил Запад об ответе за любые провокации. Он пообещал, что о содеянном пожалеют «так, как давно уже ни о чем не жалели».

Глава государства обратил внимание на то, что в мире распространилась практика «по любому поводу цеплять Россию». При этом страна «часто вообще не отвечает не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство».

Путин предупредил Запад: «Надеюсь, никому не придёт в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить — мы будем определять сами».

В противном случае организаторы провокаций будут отвечать за содеянное. Президент подчеркнул, что Россия выступает за «добрые отношения» с международным сообществом.

Выступление Путина длилось 78 минут. Это 17-е послание президента России парламенту. Из вопросов внешней политики Путин затронул тему попытки убийства президента Беларуси Александра Лукашенко.

Поделиться
ТЕГИ
Владимир Путин
Парламент
Послание
Внешняя политика
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!