Не переходите «красную черту»: Путин пообещал Западу жесткий ответ по любому не понравившемуся ему поводу

Политика

Президент России Владимир Путин в конце послания Федеральному собранию предупредил Запад об ответе за любые провокации. Он пообещал, что о содеянном пожалеют «так, как давно уже ни о чем не жалели».

Глава государства обратил внимание на то, что в мире распространилась практика «по любому поводу цеплять Россию». При этом страна «часто вообще не отвечает не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство».

Путин предупредил Запад: «Надеюсь, никому не придёт в голову перейти в отношении России красную черту. А где она будет проходить — мы будем определять сами».

В противном случае организаторы провокаций будут отвечать за содеянное. Президент подчеркнул, что Россия выступает за «добрые отношения» с международным сообществом.

Выступление Путина длилось 78 минут. Это 17-е послание президента России парламенту. Из вопросов внешней политики Путин затронул тему попытки убийства президента Беларуси Александра Лукашенко.