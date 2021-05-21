Скандал с привкусом русофобии: за сильно похожую на русскую косоворотку Зеленского пришлось ответить

Политика

На Украине возник новый русофобский скандал - под атаку попал президент Незалежной Владимир Зеленский. Поводом послужили наряды главы государства и его супруги Елены - их вышиванки приняли за русскую косоворотку. За культурный промах пришлось отвечать офису Зеленского.

Советник главы офиса Михаил Подоляк назвал критику немотивированной.

Он объяснил, что рубашка президента - это современный вариант одежды, учитывающий региональные особенности страны.

«Для востока Украины боковой разрез на рубашке был широко распространенным элементом. Он был очень популярен в XIX веке», - сказал представитель офиса. Слова Подоляка приводит интернет-изданию Obozrevatel.

Зеленский опубликовал фото в вышиванке накануне. Пользователи сети увидели схожесть рубашки с русской косовороткой и назвали это позором.