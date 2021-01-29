Политика

Накануне в Армении протестующие пытались ворваться в здание правительства – они требовали отставки премьер-министра страны Николы Пашиняна. Силовикам удалось остановить их. В итоге, были задержаны 26 человек.

Сегодня стало известно, что сотрудники следственного комитета возбудили уголовное дело по статье за попытку захвата здания, совершенную группой лиц по предварительному сговору. Подозреваемыми по делу проходят пять человек.

Известно, что среди задержанных следователями граждан числятся известный советский боксер, чемпион мира и Европы Исраел Акопкохян, экс-депутат Арагац Ахоян, а также организатор акции протеста Аршак Закарян, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось о том, что в Турции силовики задержали 12 боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Среди них пятеро российских граждан.