Казнь и трупы из Мозамбика: мутная история «ЧВК Вагнера»

В Россию прибыла очередная партия тел российских наемников из так называемой «ЧВК Вагнера». Прибыла из страны не совсем ожидаемой – из Мозамбика. Во всяком случае, так утверждают СМИ. Останки мужчин доставлены во Владимирскую область; семьи погибших, по слухам, получили внушительные компенсации. А официальных комментариев – как и водится в таких случаях, нет. И не будет.

Знакомая история, не так ли?.. Со времен Крымской весны российское общество привыкло слушать уклончивые заявления, а то и прямую ложь от первых лиц на тему «их там нет». Собственно, само это сочетание можно уже писать в одно слово. Под морфемой «там» могут подразумеваться самые разные места на карте. Сначала – здание крымского парламента в Симферополе, затем – под Иловайском, где были разгромлены украинские каратели; позже «ихтамнеты» засветились в зимних боях под Дебальцевом... Кто-то еще помнит высочайшие заверения о том, что их же абсолютно точно не будет в наземной операции в Сирии?

Между тем, с 11 октября 2015 года прошло не так уж много времени. После еще нескольких, не менее официальных, заявлений россияне узнали, что наши спецназовцы в Сирии все-таки есть, и более того – героически отбивают атаки сотен халифатчиков. Позже выяснилось, что по пескам Пальмиры и руинам Алеппо бегают не только бойцы сил специальных операций, но еще и вагнеровцы – сотрудники как бы частной военной компании, организованной бывшим командиром 700-го отдельного отряда специального назначения Дмитрием Уткиным. Всех этих людей, по официальной версии, не то что нет в Сирии, а не существует в принципе.

Часть СМИ именуют эту структуру «ЧВК «Вагнер». Это не совсем правильно, поскольку у организации вообще нет публичного названия. «Вагнер» – это позывной ее предполагаемого создателя и руководителя. Иногда журналисты используют максимально нейтральное название – «группа Вагнера».

Сама же структура, без сомнения, имеет некое наименование, но скорее всего, это просто номер в документах военной разведки с грифом «Совершенно секретно».

Из реалий 2019 года вполне нормальным и обыденным выглядит тот факт, что наши зачищают от джихадистов какие-то сирийские развалины, организуют базы в ЦАР и тренировочные лагеря в Судане. Ну да, воюют, – работа у людей такая. Отсюда и вполне спокойное восприятие новостей о «грузе 200» из дальнего зарубежья. Все люди взрослые, понимают: войны без потерь не бывает. Общество свыклось с мыслью, что государство отказывается признавать своих мертвецов (точнее, делит их на тех, кого признавать можно, и тех, кого нельзя), и потому спокойно принимает новости об очередных тайных похоронах, даже в случаях, когда эти сведения – ложь.

Время упоительных историй

О доставке тел россиян первой сообщила англоязычная российская газета The Moscow Times. Издание это весьма своеобразное; более всего оно напоминает Russia Today, только наоборот. Если канал Маргариты Симоньян занимается пророссийской агитацией за рубежом, то The Moscow Times позволяет англоязычным экспатам оставаться в привычной информационной среде, даже физически пребывая в РФ: газета сочетает российскую информационную повестку с подачей материалов в духе CNN и The Washington Post.

Одной из тем, которую The Moscow Times раскручивает уже некоторое время, являются потери российских контракторов из «ЧВК Вагнера». Еще в конце октября газета сообщила о гибели в Мозамбике семерых россиян при столкновениях с боевиками группировок, связанных с запрещенной в РФ организацией «Исламское государство». По данным издания, 10 и 27 октября боевики устроили засады, в которые попали солдаты правительственных войск и российские наемники. В одном из инцидентов погибли двое «музыкантов», во втором были убиты еще пятеро. В обоих случаях газета ссылалась на некие безымянные источники в мозамбикской армии, в том числе на военного, который якобы стал непосредственным свидетелем одного из столкновений. Никаких официальных подтверждений The Moscow Times привести не смогла.

На днях редакция выкатила более подробный материал, где представители африканских ЧВК, созданных бывшими родезийскими и юаровскими военными, жаловались, что правительство Мозамбика отказалось заключать с ними контракты на борьбу с игиловцами из-за демпинга со стороны «ЧВК Вагнера». В этой статье бывшие защитники апартеида жалуются, что хотели бы получать от 15 до 25 тысяч долларов в месяц на каждого бойца в своих отрядах. Россияне же просят от 1800 до 4700 тысяч за рядового бойца, и африканское правительство против такой цены не может устоять.

В том же материале говорится о прибытии во Владимирскую область тел из Мозамбика. Этой информацией с The Moscow Times поделился некий Евгений Шибаев. Он же сообщил, что семьи погибших получили значительные денежные суммы за молчание, и высказал мнение, что потери «ЧВК Вагнера» будут и дальше нарастать по всему миру.

Любопытный атаман

СМИ, использующие его комментарии, называют Шибаева бывшим российским офицером, атаманом казачьего общества «Ховрино», отмечая также, что он связан с российской ЧВК. The Moscow Times, правда, оговорилась, что Евгений является самозваным (self-appointed) представителем «ЧВК Вагнера», однако это ничуть не помешало авторам статьи использовать его заявления в качестве экспертного мнения наряду с высказываниями представителей африканских ЧВК.

Между тем, личность Шибаева широко известна в узких кругах. В январе этого года «РИА ФАН» опубликовало большой материал с подробным разбором заслуг и достижений этого деятеля. Эта история заслуживает того, чтобы прочесть ее в источнике. Здесь же отметим, что в жизни «бывшего офицера» было много интересного: выдуманная служба в 136-й мотострелковой бригаде, столь же сказочная работа помощником депутата Госдумы, учреждение казачьего общества «Ховрино», покупка медалей, попытки нажиться на благотворительных сборах для Донбасса, продажа медалей, председательствование в несуществующей организации «Общероссийское офицерское собрание» и много другого. Разумеется, награда не могла не найти столь деятельного и примечательного героя: в марте группа ветеранов, действительно воевавших в Чечне, «встретила» Евгения для проведения воспитательной беседы.

Впрочем, не станем злорадствовать по поводу неприятностей Остапа Бендера от казачества. Отметим лишь, что разоблачение афериста произошло меньше года назад и освещалось в СМИ. После показательной экзекуции мужчина не обратился в полицию и не подал в суд исков за клевету; поэтому нужно иметь ну очень жгучее желание (или крайне жесткое редакционное задание), чтобы продолжать использовать слова ряженого «атамана» в качестве экспертного мнения.

ЧВК в мутной воде

Однако, даже если история о прибывших во Владимирскую область трупах из Мозамбика – ложь, значит ли это, что россияне не несли потерь в этой стране? Скорее всего, нет. О гибели пятерых россиян сообщали мозамбикские СМИ, которые трудно заподозрить в какой-то ангажированности. Войны, рискнем повториться, не бывает без потерь, так что гибель наемников в стране, где они отрабатывают контракт – это лишь вопрос времени.

Проблема наших ЧВК, да и России в целом – не в том, что где-то гибнут наши люди, решившие рискнуть жизнями ради денег и милитари-романтики, ну или просто не вписавшиеся в контекст мирной жизни. Реальная проблема – это лицемерие властей, делающих вид, что никаких ЧВК в России не существует. Де-юре, у нас нет таких юридических лиц, как частная военная компания, в соответствии с нашим законодательством, заявлял в ноябре прошлого года пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

С одной стороны, главной тренировочной базой вагнеровцев является полигон Молькино, принадлежащий 10-й бригаде Главного разведуправления (ГРУ) министерства обороны РФ. С другой, в российском Уголовном кодексе сохраняется 359-я статья, обещающая от трех до семи лет лишения свободы рядовым наемникам, и до восьми лет – тем, кто занимается их обеспечением, финансированием и обучением. Примечательно, что по этой же статье организаторы и кураторы «ЧВК Вагнера» (имена этих людей, а также их фотографии с приемов в Кремле, найти совсем нетрудно) вообще могут сесть на 15 лет, поскольку совершают преступление с использованием служебного положения.

В результате государство, а точнее – Кремль и связанные с ним олигархи, получили идеальный инструмент для силового продвижения своих интересов по миру. С одной стороны, ЧВК – военизированная структура, за спиной которой стоит вся мощь российского Министерства обороны и военной разведки. С другой – весь ее личный состав, с юридической точки зрения – на сто процентов преступники, которых можно хватать и волочь по тюрьмам хоть завтра, хоть через десять лет.

Во всем мире ЧВК действуют в так называемой «серой зоне», на границе закона и военных преступлений. Однако в России государство изначально поставило «солдат удачи» за рамки правового поля, сделав их полностью бесправными, а потому абсолютно управляемыми.

Вопрос принципа

Чем это может обернуться для нашего общества, показывает нашумевшая история с публикацией видеозаписи крайне жестокой казни сирийского боевика, которого вагнеровцы сначала забили кувалдой, а затем расчленили саперной лопаткой.

В отличие от либеральных изданий вроде «НГ», мы не станем осуждать участников расправы, называть их отморозками и головорезами. В конце концов, убийство и расчленение 24-летней аспирантки престижного вуза – это одно дело, а расправа над боевиком, который буквально перед этим так же резал на камеру и пытал пленного россиянина – совсем иное. В первом случае имеет место чудовищное преступление, во втором – чудовищная, но все же неизбежная реакция одной из сражающихся сторон на зверства другой.

Критики наших наемников как-то упускают из виду тот факт, что казненный ими Таха Исмаил Аль-Абдулла был игиловцем, и, по всей видимости, именно из-за членства в этой запрещённой в РФ организации также стал известен под именем Хаммади Таха Аль-Бута.

Война всегда была и будет крайне жестоким занятием, а Ближний Восток имеет свои, совершенно особые традиции обращения с пленными. В отличие от Европы, этот регион никогда не знал ни рыцарей, ни кружевных перемирий. Как бы ужасно это ни звучало, но – резать пленных в этих местах норма.

Однако из упомянутых мест вагнеровцы по окончании службы вернутся домой. В наши, российские города и села. И это – проблема и угроза для общества. Ведь возвращаться они будут с усвоенными в Сирии и Африке привычками, и абсолютной толерантностью к чужим страданиям. Кто даст гарантии, что эти люди не станут в привычной и понятной им манере «повышать раскрываемость преступлений» (один из участников казни, например, идентифицирован как бывший сотрудник ППС Ставропольского края), решать деловые конфликты и бытовые ссоры?

В принципе, такие гарантии могли бы дать психиатры, специализирующиеся на лечении посттравматических стрессовых расстройств и других специфически-военных заболеваний. Однако, как мы все понимаем, вагнеровцы к этим специалистам не попадут. Просто потому, что их как бы нет. А если есть, то они преступники.

Если верить американским академическим исследованиям по военной психиатрии, 98% военнослужащих обнаруживают те или иные психические расстройства уже через 35 суток непрерывного участия в боевых действиях. А это значит, что рано или поздно страну потрясет шокирующее преступление, совершенное кем-то из «музыкантов».

По сути, власти в очередной раз пытаются замести проблему под ковер, решая собственные задачи за счет общества. В идеале, России нужно срочно декриминализировать 359-ю статью УК и писать новый закон о частных военных компаниях, предоставляя их сотрудникам определенные права и возлагая на них же определенные обязанности. Например, проходить курс реабилитации перед или сразу после возвращения домой из командировок.

Но такой поворот потребовал бы от российского руководства принципиального изменения стиля и методов внешней политики. На это нынешние хозяева страны вряд ли согласятся.