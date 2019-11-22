Оправдано необходимостью – военный эксперт прокомментировал видео с ликвидацией боевика ИГИЛ*

Эксперт Центра прикладной военной аналитики Петр Краснов полагает: действия бойцов ЧВК «Вагнера» в Сирии обусловлены необходимостью ликвидации очага терроризма в САР, а именно запрещенного в России «Исламского государства».

Прокомментировав разошедшийся в Сети ролик, на котором добровольцы ЧВК уничтожают террориста-игиловца, он заметил, что его нельзя рассматривать в отрыве от общей канвы сирийских событий.

Краснов считает, что происходящему в кадре нельзя давать оценку с точки зрения мирного, гражданского лица. Это война, а ее законы жестоки. Приходится уничтожать противника, выполняя поставленные задачи.

ИГИЛ (запрещена в РФ) – жестокие террористы, подвергавшие тотальному уничтожению всех тех, кто мешал построению ими своего псевдо-халифата. Их нужно было остановить во что бы то ни стало, уверен военный эксперт.

Между тем в интернете появились разъяснения к видеоролику, который использовала «Новая газета» в своем «расследовании» о ЧВК «Вагнер».

Пожелавший сохранить анонимность очевидец тех событий рассказал, что российские добровольцы подобрали неизвестного сирийца в пустыне, когда проводили зачистку от боевиков ИГ. Через некоторое время во время ночного обстрела «спасенный» неожиданно исчез. Позже выяснилось, что беглец оказался террористом ИГИЛ, который жестоко расправился с одним из пленных добровольцев.

Бойцы ЧВК «Вагнера» поймали палача и поступили с ним так, как он поступил с их товарищем.

Петр Краснов пояснил: все действия бойцов ЧВК «Вагнера», победивших ИГИЛ обусловлены жестокими законами войны.

Ранее свое мнение сходную точку зрения высказал политолог Иван Аркатов. По его словам, русский солдат никогда не будет спускать с рук действия провокаторов, террористов и шпионов. А действия добровольцев в Сирии вызваны необходимостью противостояния ИГ.

*ИГИЛ — террористическая организация запрещённая в РФ