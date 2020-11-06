Политика
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Политика
Новости Политика
Русская планета
Политика

Сыну Александра Лукашенко «влетело» от Евросоюза

Антон Мельников
6 ноября, 2020 18:16
2 мин
Youtube / ФактCom
Youtube / ФактCom

Европейский союз официально расширил санкционный список по официальным лицам Беларуси. Приняты персональные санкции против президента Александра Лукашенко и его сына Виктора. Документ появился на официальном сайте правовых документов Евросоюза.

Согласно документу, Александр Лукашенко попал под санкции так как он несёт ответственность за репрессии и отстранение ключевых оппозиционных кандидатов. Также ему вменяется ответственность за произвольные аресты, жестокое обращение с протестующими на митингах и запугивание и насилие в отношении журналистов.

Сын президента, Виктор Лукашенко, называется в документе неофициальным руководителем белорусских силовиков. Поэтому, по мнению ЕС, он также ответственен за репрессии и запугивание.

Также в санкционный список вошли еще 13 человек, среди которых глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко, Руководитель КГБ Иван Тертель, глава СК Иван Носкевич и его заместители, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и другие.

Санкционные ограничения подразумевают полный запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку европейских активов, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что минский таксист, который спас протестующего от белорусского ОМОНа, покинул страну.

темы
санкции
ЕС
Александр Лукашенко
Беларусь
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!