Сыну Александра Лукашенко «влетело» от Евросоюза

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Европейский союз официально расширил санкционный список по официальным лицам Беларуси. Приняты персональные санкции против президента Александра Лукашенко и его сына Виктора. Документ появился на официальном сайте правовых документов Евросоюза.

Согласно документу, Александр Лукашенко попал под санкции так как он несёт ответственность за репрессии и отстранение ключевых оппозиционных кандидатов. Также ему вменяется ответственность за произвольные аресты, жестокое обращение с протестующими на митингах и запугивание и насилие в отношении журналистов.

Сын президента, Виктор Лукашенко, называется в документе неофициальным руководителем белорусских силовиков. Поэтому, по мнению ЕС, он также ответственен за репрессии и запугивание.

Также в санкционный список вошли еще 13 человек, среди которых глава аппарата администрации президента Игорь Сергеенко, Руководитель КГБ Иван Тертель, глава СК Иван Носкевич и его заместители, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт и другие.

Санкционные ограничения подразумевают полный запрет на въезд в страны Евросоюза и заморозку европейских активов, передаёт «РБК».

Ранее стало известно, что минский таксист, который спас протестующего от белорусского ОМОНа, покинул страну.