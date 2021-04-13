Сына Владимира Жириновского избили по «политическим мотивам»

Политика

В аэропорту «Внуково» избили Олега Эйдельштейна - внебрачного сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Ему нанесли не менее 4 ударов в голову.

Обидчик Эйдельшейна - сын бывшего главы Северной Осетии Зелимхан Битаров. Инцидент произошел 12 апреля около 23:00.

О нем рассказал Telegram-канал Baza. Официальных комментариев по поводу конфликта нет.

Источник не исключает, что спор был политическим - Эйдельштейн тоже связан с Осетией: он участвовал в последних выборах в парламент республики.

У Жириновского трое детей. В браке от Галины Лебедевой родился сын Игорь. В 80-е годы у него появились двое внебрачных детей от разных женщин - Олег и Анастасия.

Ранее Владимир Жириновский призвал правительство закрыть воздушные ворота в Турцию. Он заявил, что запрет на авиасообщение станет примером «хорошей работы кабинета министров».