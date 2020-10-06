Сына Дональда Трампа допросила генеральная прокуратура

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Сын президента США Эрик Трамп дал под присягой показания генеральной прокуратуре штата Нью-Йорк в связи с ведущимся расследованием в отношении компании Trump Organization. Об этом сообщила газета The New York Times.

Эрик Трамп отвечал на вопросы сотрудников прокуратуры по видеосвязи. При этом содержание разговора не раскрывается. Адвокаты сына американского лидера также от комментариев отказались.

Напомним, расследование в отношении Trump Organization было начато в марте. Компанию подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов. Поводом для разбирательств послужили высказывания экс-юриста президента США Майкла Коэна, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп скрыл результаты первого положительного теста на коронавирус, которые он получил в четверг.