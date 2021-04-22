Сын и внук Кравчука готовы стрелять вместе с ним по людям «с российскими флагами»

Политика

Семья бывшего президента Украины Леонида Кравчука поддержала его в готовности встать на защиту страны от людей «с российскими флагами».

Как сообщил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», рядом с ним и главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу встанут сын, внук и «другие». По словам политика, с ним не пойдет только супруга, которая «не умеет держать винтовку в руках».

На встречу с российским президентом Владимиром Путиным он готов «хоть сегодня» — чтобы обсудить деэскалацию конфликта в Донбассе, сообщает «Украина 24».

Ранее стало известно, как Вооруженные силы Украины планируют действовать в случае войны с Россией. Об этом рассказали украинские военные.