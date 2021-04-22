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Политика
Сын и внук Кравчука готовы стрелять вместе с ним по людям «с российскими флагами»
22 апреля, 2021 01:05
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фото: Wikipedia
Семья бывшего президента Украины Леонида Кравчука поддержала его в готовности встать на защиту страны от людей «с российскими флагами».
Как сообщил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», рядом с ним и главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу встанут сын, внук и «другие». По словам политика, с ним не пойдет только супруга, которая «не умеет держать винтовку в руках».
На встречу с российским президентом Владимиром Путиным он готов «хоть сегодня» — чтобы обсудить деэскалацию конфликта в Донбассе, сообщает «Украина 24».
Ранее стало известно, как Вооруженные силы Украины планируют действовать в случае войны с Россией. Об этом рассказали украинские военные.
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