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Сын и внук Кравчука готовы стрелять вместе с ним по людям «с российскими флагами»

Артем Денисов
22 апреля, 2021 01:05
1 мин
Артем Денисов
22 апреля, 2021 01:05
1 мин
фото: Wikipedia
фото: Wikipedia

Семья бывшего президента Украины Леонида Кравчука поддержала его в готовности встать на защиту страны от людей «с российскими флагами».

Как сообщил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», рядом с ним и главой делегации Киева в контактной группе по Донбассу встанут сын, внук и «другие». По словам политика, с ним не пойдет только супруга, которая «не умеет держать винтовку в руках».

На встречу с российским президентом Владимиром Путиным он готов «хоть сегодня» — чтобы обсудить деэскалацию конфликта в Донбассе, сообщает «Украина 24».

Ранее стало известно, как Вооруженные силы Украины планируют действовать в случае войны с Россией. Об этом рассказали украинские военные.

Ранее по теме:  Украинские офицеры: ведется подготовка к войне с Россией
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СНГ
Оружие
Кравчук
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