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Политика

Силовики Беларуси смогут больше не опасаться доказательств против них

Антон Мельников
17 мая, 2021 20:48
2 мин
Антон Мельников
17 мая, 2021 20:48
2 мин
Фото: Citifox.ru
Фото: Citifox.ru

Сотрудники силовых служб Беларуси смогут запрещать гражданам производить видео- и фотосъёмку самих себя. Такие полномочия появились у сотрудников внутренних дел республики в соответствии с принятыми 17 мая поправками «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». Документ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Согласно изменениям, правоохранители получают право запрещать гражданам страны осуществлять фотосъёмку и видеозапись для «проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности». Кроме того, сотрудники смогут запретить вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан находящихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее стало известно, что принятые поправки также наделили силовые структуры Беларуси правом использовать боевую и специальную технику во время массовых беспорядков. При этом нести ответственность за нанесение вреда сотрудники не будут. Об этом читайте в нашем материале.

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Видеозапись
Силовики
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