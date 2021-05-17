Силовики Беларуси смогут больше не опасаться доказательств против них

Политика

Сотрудники силовых служб Беларуси смогут запрещать гражданам производить видео- и фотосъёмку самих себя. Такие полномочия появились у сотрудников внутренних дел республики в соответствии с принятыми 17 мая поправками «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь». Документ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Согласно изменениям, правоохранители получают право запрещать гражданам страны осуществлять фотосъёмку и видеозапись для «проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности». Кроме того, сотрудники смогут запретить вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан находящихся при исполнении служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

Ранее стало известно, что принятые поправки также наделили силовые структуры Беларуси правом использовать боевую и специальную технику во время массовых беспорядков. При этом нести ответственность за нанесение вреда сотрудники не будут. Об этом читайте в нашем материале.