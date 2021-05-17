Белорусские силовики начнут давить протестующих боевой техникой. Ответственности за это не будет

Политика

Youtube / CNN / "Неизвестный бунтарь" на пл. Тяньаньмэнь в 1989 году

Сотрудники силовых служб Беларуси смогут применять спецтехнику во время массовых беспорядков. При этом нести ответственность за причиненный вред правоохранители не будут. Это следует из закона «Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь», который 17 мая подписал белорусские президент Александр Лукашенко. Ранее законопроект уже получил одобрение Палаты представителей и Совета республики.

Подписанный Лукашенко закон вносит поправки в нормативные акты, которые регулируют работу органов внутренних дел, а также ряда других правоохранительных и военизированных структур.

Среди поправок внесено изменение, которое позволит силовикам проводить досмотр личного транспортного средства и вещей при задержании.

Также новый закон уточняет рамки и условия применения физической силы, специальных средств и специальной техники. Согласно документу, правоохранителям разрешается использовать при пресечении массовых беспорядков боевую и специальную технику. При этом ответственности за последствия они избегут.

«Предусматривается, что сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате их применения, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов», - говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Этим же документом Лукашенко разрешил применять оружие для пресечения массовых беспорядков.