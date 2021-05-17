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Политика
Александр Лукашенко разрешил силовикам применять оружие для пресечения массовых беспорядков
17 мая, 2021 15:24
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Kremlin Pool/Global Look Press
Белорусские силовики получили право на применение оружия и спецсредств «с учетом складывающейся обстановки». Соответствующие поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Согласно новым поправкам, сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы и оружия, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.
Также сотрудники силовых структур наделяются правом применять боевую и спецтехнику для пресечения массовых беспорядков, пишет БЕЛТА.
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