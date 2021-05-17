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Александр Лукашенко разрешил силовикам применять оружие для пресечения массовых беспорядков

Дмитрий Байков
17 мая, 2021 15:24
1 мин
Дмитрий Байков
17 мая, 2021 15:24
1 мин
Kremlin Pool/Global Look Press
Kremlin Pool/Global Look Press

Белорусские силовики получили право на применение оружия и спецсредств «с учетом складывающейся обстановки». Соответствующие поправки в законодательство по вопросам обеспечения национальной безопасности подписал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Согласно новым поправкам, сотрудники правоохранительных органов не несут ответственности за вред, причиненный в результате применения физической силы и оружия, если такое применение осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов.

Также сотрудники силовых структур наделяются правом применять боевую и спецтехнику для пресечения массовых беспорядков, пишет БЕЛТА.

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