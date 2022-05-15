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Политика
Швеция туда же: вслед за Финляндией официально объявила о решении вступить в НАТО
15 мая, 2022 18:40
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Pixabay
Швеция официально объявила о решении вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявила правящая социал-демократическая партия.
Швеция официально приняла решение подать заявку на членство в НАТО сегодня, 15 мая.
Решение было принято на заседании правления социал-демократической партии, пишет «РИА Новости».
Ранее в этот же день аналогичное официальное решение приняла Финляндия.
Накануне президент России Владимир Путин заявил лидеру Финляндии Саули Ниинисте, что отказ от традиционной политики полного нейтралитета был бы ошибочным, никаких угроз безопасности стране нет.
Изменение внешнеполитического курса Финляндии может негативно сказаться на российско-финляндских отношениях.
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