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Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям из-за Крымского моста

Дмитрий Байков
16 октября, 2020 14:04
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фото: Pixabay

Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против физических и юридических лиц России из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Государственного секретариата экономики страны.

Санкции были введены против двух физических и четырех юридических лиц. Ограничительные меры вступили в силу 15 октября, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует присоединиться к санкциям, которые Евросоюз вводит в отношении России за инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

темы
Россия
санкции
политика
Швейцария
Крымский мост
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