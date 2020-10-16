Швейцария присоединилась к антироссийским санкциям из-за Крымского моста

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Швейцария вслед за Евросоюзом ввела санкции против физических и юридических лиц России из-за строительства Крымского моста. Об этом сообщается на сайте Государственного секретариата экономики страны.

Санкции были введены против двух физических и четырех юридических лиц. Ограничительные меры вступили в силу 15 октября, пишет РБК.

Ранее сообщалось, что Норвегия планирует присоединиться к санкциям, которые Евросоюз вводит в отношении России за инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального.