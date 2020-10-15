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Политика
Норвегия туда же: еще одна страна присоединится к санкциям ЕС имени Навального
15 октября, 2020 10:35
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фото: Pixabay
Норвегия планирует присоединиться к санкциям, которые Евросоюз вводит в отношении России за инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сёрейде.
Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза, которые планируется ввести против России из-за ситуации с Навальным, сообщила в электронном письме глава МИД королевства.
МИД России прокомментировал возможные ограничения Евросоюза. В ведомстве напомнили, что санкции всегда приводят к ответным мерам, пишет «Russia Today».
Ранее комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал санкции в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.
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