Норвегия туда же: еще одна страна присоединится к санкциям ЕС имени Навального

фото: Pixabay

Норвегия планирует присоединиться к санкциям, которые Евросоюз вводит в отношении России за инцидент с отравлением оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила министр иностранных дел страны Ине Эриксен Сёрейде.

Норвегия присоединится к санкциям Евросоюза, которые планируется ввести против России из-за ситуации с Навальным, сообщила в электронном письме глава МИД королевства.

МИД России прокомментировал возможные ограничения Евросоюза. В ведомстве напомнили, что санкции всегда приводят к ответным мерам, пишет «Russia Today».

Ранее комитет постоянных представителей государств Евросоюза согласовал санкции в связи с делом оппозиционного политика Алексея Навального.