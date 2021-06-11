Новости – Политика
Политика
Швейцария оповестила о направлении тысячи военных для охраны президентов России и США
11 июня, 2021 13:03
1 мин
1 мин
Zamir Usmanov/Global Look Press
В Швейцарии на охрану встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена выделят тысячу военных. Правительство страны заверило - это не повлечет дополнительных расходов и будет покрыто бюджетом.
О направлении военнослужащих в Женеву для помощи властям сообщило РИА Новости. Их задачей будет охрана иностранных представительств и предоставление воздушного и водного транспорта городской полиции.
Ранее стало известно, что Швейцария закроет небо над Женевой с 15 по 17 июня. Эту меру обсуждали с 1 июня, сегодня решение приняли окончательно.
Напомним, саммит Россия-США состоится 16 июня. Переговоры пройдут на вилле XVIII века.
Вопрос по теме:
Могут ли встречу Владимира Путина и Джо Байдена перенести из Женевы в последний момент?
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку