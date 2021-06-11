Небо закрывается: Швейцария вводит беспрецедентные меры безопасности ради Путина и Байдена
Правительство Швейцарии приняло решение перекрыть небо для полетов в связи с саммитом президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. О возможном закрытии воздушного пространства над Женевой сообщалось еще 1 июня.
Небо будет закрыто с 15 по 17 июня. Временное ограничение вводится «в целях обеспечения безопасности на встрече президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина».
Во время саммита будут усиленно наблюдать за воздушным пространством страны. Об этом пишет РИА Новости.
Саммит Россия-США состоится 16 июня. Кроме закрытия неба, будут приняты другие меры: развертывание боевых самолетов, наблюдение за воздушным пространством.
Ранее стало известно, что виллой переговоров станет постройка XVIII века на берегу Женевского озера.