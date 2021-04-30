Штабы Алексея Навального внесены в перечень экстремистов и террористов

Политика

Штабы Навального внесены в перечень экстремистов и террористов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Дожидаться соответствующего решения суда служба не стала.

Накануне сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (включен в список иноагентов) Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов.

«Король умер — да здравствует король! Вся наша адская работа в эти четыре года — и вся ваша поддержка — были не зря. Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут», - заявил он.