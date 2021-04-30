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Политика
Штабы Алексея Навального внесены в перечень экстремистов и террористов
30 апреля, 2021 13:32
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Фото: Flickr
Штабы Навального внесены в перечень экстремистов и террористов, следует из данных на сайте Росфинмониторинга. Дожидаться соответствующего решения суда служба не стала.
Накануне сотрудник Фонда борьбы с коррупцией (включен в список иноагентов) Леонид Волков сообщил о закрытии сети региональных штабов.
«Король умер — да здравствует король! Вся наша адская работа в эти четыре года — и вся ваша поддержка — были не зря. Мы с вами посеяли по всей России семена свободы, они дадут всходы, они прорастут», - заявил он.
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