Штаб Дональда Трампа пытается остановить подсчет голосов через суд

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В суд штата Мичиган направлен иск от выборного штаба кандидата в президенты от Республиканской партии США Дональда Трампа. В документе штаб требует остановить подсчёт голосов в Мичигане.

В иске представители Трампа заявляют, что наблюдателям не предоставлен достаточный доступ к процессу подсчёта.

Согласно американскому телеканалу Fox News, на данный момент в Мичигане обработано 96% голосов. За действующего президента проголосовало 48,81% избирателей. Кандидату от демократов Джо Байдену отдали голос 49,66% избирателей.

«Мы сегодня подали иск в суд в Мичигане с тем, чтобы приостановить подсчет голосов до тех пор, пока нам не предоставят доступ к подсчету бюллетеней. Мы также требуем изучить те бюллетени, которые были открыты и подсчитаны, пока у нас не было доступа», — цитирует заявление штаба «Коммерсантъ».

Отметим, что победа в штате Мичиган теоретически принесёт кандидату в президенты 16 голосов выборщиков.

Ранее Трамп обвинил демократов в фальсификации голосов.