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Школьники снимают портреты Путина со стен в классах. Какие эмоции в Кремле?

Лилия Караева
22 января, 2021 14:59
1 мин
Лилия Караева
22 января, 2021 14:59
1 мин
Владимир Путин
Kremlin.ru

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, какие эмоции в Кремле вызывает флешмоб в TikTok, в котором школьники снимают со стен в классах портреты Владимира Путина. По мнению кремлевского чиновника, учащиеся «должны знать руководителей государства в лицо».

Песков подчеркнул, что наличие портретов «никак не регламентируется» и вопрос об этом нужно «адресовать каждой отдельно взятой школе».

Говоря об акции школьников со снятыми портретами, Песков заявил: «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы, приятные и неприятные. Ну знаете, они как приходят, так и уходят».

Пресс-секретарь не стал давать оценку флешмобу и опустил вопрос «Коммерсанта FM» о том, была ли акция в соцсетях приятной или неприятной.

Ранее сообщалось, что девятиклассника из Балашихи вызвали в полицию после того, как он заменил портрет Путина на фото оппозиционера Алексея Навального в классе. Позже полиция провела профилактическую беседу со школьницей из Ярославля, которая сняла портрет президента и выложила видео в TikTok.

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ТЕГИ
Владимир Путин
Дмитрий Песков
Кремль
Эмоции
Школьники
портрет
1 мин
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