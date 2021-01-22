Школьники снимают портреты Путина со стен в классах. Какие эмоции в Кремле?

Политика

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили, какие эмоции в Кремле вызывает флешмоб в TikTok, в котором школьники снимают со стен в классах портреты Владимира Путина. По мнению кремлевского чиновника, учащиеся «должны знать руководителей государства в лицо».

Песков подчеркнул, что наличие портретов «никак не регламентируется» и вопрос об этом нужно «адресовать каждой отдельно взятой школе».

Говоря об акции школьников со снятыми портретами, Песков заявил: «Что касается разных флешмобов, действительно, бывают разные флешмобы, приятные и неприятные. Ну знаете, они как приходят, так и уходят».

Пресс-секретарь не стал давать оценку флешмобу и опустил вопрос «Коммерсанта FM» о том, была ли акция в соцсетях приятной или неприятной.

Ранее сообщалось, что девятиклассника из Балашихи вызвали в полицию после того, как он заменил портрет Путина на фото оппозиционера Алексея Навального в классе. Позже полиция провела профилактическую беседу со школьницей из Ярославля, которая сняла портрет президента и выложила видео в TikTok.