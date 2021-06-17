Шесть раз встречавшийся с Путиным президент назвал выигравшую от саммита Россия-США страну
Первую встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена оценил бывший американский лидер Дональд Трамп. Он шесть раз встречался с российским правителем за время своего президентства.
Трамп считает, что от переговоров выиграла Россия, а США «ничего не получили». Он полагает, что после саммита отношения России и США могли бы быть «невероятными».
«Им нужна экономика, а нам нужны вещи, которые у них есть. У них очень ценная земля с точки зрения минеральных ресурсов», - сказал Трамп. Его слова приводит РИА Новости.
Он также указал, что Штаты не остановили российский газовый проект «Северный поток — 2», что следовало сделать.
Трамп отметил, что прекрасно ладил с Путиным и вместе с тем никто не был жестче с Россией, как он.
Напомним, переговоры России и США состоялись 16 июня в Женеве. После общения Байден дал российской стороне 182 дня. Стороны приняли совместное заявление, в котором говорилось о недопустимости ядерной войны.