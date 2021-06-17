Байден дал России 182 дня после общения с президентом РФ. Путин всё понял
Судить о результатах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и оценить пользу переговоров получится не ранее, чем через 6 месяцев. Этот срок покажет, как Россия и США смогут решать проблемы в отношениях. Об этом на пресс-конференции после встречи с Путиным в Женеве заявил президент США Джо Байден.
Он пояснил, что результаты встречи с российским коллегой проявиться в дальнейших решениях сторон, которые будут приняты. На принятие этих решений потребуется время. В первую же очередь Байден ждёт от России освобождения граждан США и разрешения конфликтов в сфере информационной безопасности.
«Мы это узнаем через шесть месяцев — сможем ли вместе работать, сможем ли улаживать вместе проблемы, начиная с освобождения наших американцев из заключения и других (проблем -прим.), таких как кибербезопасность», — сообщил американский президент.
Байден добавил, что, если в российско-американских отношениях не будет успехов, это станет проблемой «для нас». В пример взаимопонимания он привёл вопрос российскому президенту о том, какой была бы реакция России на хакерскую атаку на один из российских трубопроводов. Путин эту гипотетическую ситуацию понял.
«Он кивнул, он понимал, о чем я говорю», — приводит пояснение Байдена «РБК».
Ранее стало известно, что Байден и Путин обсуждали инцидент с самолётом в Беларуси.