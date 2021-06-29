Северокорейский лидер Ким Чен Ын сбросил 20 кг. Мир напрягся
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заметно похудел. Граждане страны выразили крайнюю степень обеспокоенности его внешним видом, мировые СМИ обсуждают его «болезненную худобу».
Ким Чен Ын, вероятно, сбросил около 20 кг. Однако южнокорейская разведка считает, что со здоровьем лидера КНДР все в порядке. Предполагается, что он не истощен, а просто сел на диету, чтобы стабилизировать свое состояние: его рост был примерно равен его весу.
Некоторые аналитики считают, что внимание к здоровью лидера было привлечено специально, чтобы усилить поддержку населения. Пхеньян хочет подчеркнуть, что Ким Чен Ын очень много работает ради своих граждан и до такой степени, что он мало ест и худеет, сообщает телеграм-канал «РИА Новости».
Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына «спустила США с небес на землю».