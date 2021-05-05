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Политика

«Северный поток-2» стал «камнем преткновения» в оценках США и Германии

Антон Мельников
5 мая, 2021 18:56
2 мин
Антон Мельников
5 мая, 2021 18:56
2 мин
Jens Büttner/dpa/
Jens Büttner/dpa/globallookpress

Проект по строительству газопровода «Северный поток-2» является один из тех вопросов, по которому нет единой оценки. Об этом в ходе встречи фракции ХДС/ХСС в Бундестаге, посвященной трансатлантическим отношениям, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

Она подчеркнула важность диалога вокруг вопросов «по которым в трансатлантическом партнерстве, возможно, нет единой оценки». По ее словам, к таким вопросам, в частности, относится строительство «Северного потока-2».

«Важно для меня, в связи с этим, что мы преследуем одинаковую политику по отношению к Украине, и чтобы именно Украина по вопросам транзита и поставок газа оставалась важным партнером«, - приводит слова Меркель «ТАСС».

Напомним, российский газопровод неоднократно становился предметом споров между странами. Берлин подчеркивал, что реализация проекта для Германии является вопросом сферы экономики. В свою очередь Соединенные Штаты открыто выступают против газопровода и предпринимают меры для остановки проекта.

Ранее стало известно, что экологи Германии выступили против разрешения на строительство российского газопровода.

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США
Ангела Меркель
Германия
Северный поток-2
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