Люди
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицина
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального». Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) признан иностранным агентом.
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Люди
Русская планета
Люди

В Германии решили бороться против строительства газопровода «Северный поток-2»

Антон Мельников
3 мая, 2021 23:05
2 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 23:05
2 мин
Jens Büttner/ZB/globallookpress
Jens Büttner/ZB/globallookpress

В административный суд Гамбурга был подан иск от негосударственной экологической организации «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU). Экологи выступили против разрешения на строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в пресс-службе NABU.

«NABU сегодня подал иск против разрешения на строительство «Северного потока-2», выданного Федеральным морским и гидрографическим агентством, - говорится в сообщении пресс-службы. - Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии».

По мнению главы экологической организации Йорга-Андреаса Крюгера, из-за «Северного потока-2» на дне Балтийского моря разрушается среда обитания морской фауны. При этом площадь негативного воздействия от газопровода сравнима с размерами 16 футбольных полей.
Крюгер отметил, что по закону об охране природы, нарушение экосистем должно быть компенсировано специальными мерами.

«<…> Поэтому Федеральное агентство по охране природы потребовало восстановить поврежденные рифы. Но вместо этого «Северный поток-2» может откупиться», — заявил глава NABU.

Он добавил, что такая ситуация не соответствует «критическому состоянию» Балтийского моря.

Ранее в этом году немецкие экологи уже обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2», напоминает «РБК». В январе из-за обращения NABU разрешение на проведение работ было приостановлено. Позднее доводы организации о том, что трубопровод наносит вред окружающей среде, были опровергнуты.

Поделиться
ТЕГИ
Германия
Экология
Северный поток-2
Газопровод
Экологи
Балтийское море
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!