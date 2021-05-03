В Германии решили бороться против строительства газопровода «Северный поток-2»

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В административный суд Гамбурга был подан иск от негосударственной экологической организации «Союз охраны природы и биоразнообразия» (NABU). Экологи выступили против разрешения на строительство российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщили в пресс-службе NABU.

«NABU сегодня подал иск против разрешения на строительство «Северного потока-2», выданного Федеральным морским и гидрографическим агентством, - говорится в сообщении пресс-службы. - Иск касается еще незавершенного участка трубопровода в исключительной экономической зоне Германии».

По мнению главы экологической организации Йорга-Андреаса Крюгера, из-за «Северного потока-2» на дне Балтийского моря разрушается среда обитания морской фауны. При этом площадь негативного воздействия от газопровода сравнима с размерами 16 футбольных полей.

Крюгер отметил, что по закону об охране природы, нарушение экосистем должно быть компенсировано специальными мерами.

«<…> Поэтому Федеральное агентство по охране природы потребовало восстановить поврежденные рифы. Но вместо этого «Северный поток-2» может откупиться», — заявил глава NABU.

Он добавил, что такая ситуация не соответствует «критическому состоянию» Балтийского моря.

Ранее в этом году немецкие экологи уже обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2», напоминает «РБК». В январе из-за обращения NABU разрешение на проведение работ было приостановлено. Позднее доводы организации о том, что трубопровод наносит вред окружающей среде, были опровергнуты.