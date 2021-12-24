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Политика
«Северный поток – 2» может «расколоть» немецкое правительство
24 декабря, 2021 20:56
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Fabian Sommer/dpa/Global Look press
Так называемая «светофорная» коалиция рискует расколоться на фоне противоречий из-за российского газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает телеканал Das Erste.
В коалиции, сформировавшей новое немецкое правительство, слишком много разногласий по вопросу «Северного потока – 2».
Новый министр иностранных дел Анналена Бербок оказалась в сложной ситуации. Всему виной российско-немецкие отношения, которые сейчас находятся в кризисе, пишет «РИА Новости».
В Евросоюзе из-за «Северного потока - 2» у многих болит голова.
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