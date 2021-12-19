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Политика
В Евросоюзе из-за «Северного потока - 2» у многих болит голова
19 декабря, 2021 18:20
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Stefan Sauer/dpa/Global Look press
У многих в Европейском союзе «Северный поток 2» вызывает головную боль. Такое заявление сделал глава комитета по внешней политике бундестага, социал-демократ Михаэль Рот.
По мнению политика, российский газопровод является не только экономическим проектом, на него влияют и политические факторы, которые играют свою роль.
Тот факт, что в проекте участвуют компании из 12 стран Евросоюза имеет политический эффект, пишет «РИА Новости». «Северный поток -2» доставляет многим в ЕС «головную боль», - добавил Рот.
Беларусь грозит Европе перекрытием поставок российского газа.
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