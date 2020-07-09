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Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийств

Артем Денисов
9 июля, 2020 23:04
2 мин
фургал
Фото: СКР

Следственный комитет России предъявил главе Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

Речь идет о преступлениях против бизнесменов, совершенных организованной преступной группой на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Губернатора региона допросили в качестве обвиняемого, сообщает СКР.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен задержанием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он считает неприемлемым обращение с главой региона в слишком резкой форме.

«Вы просили у нас Конституцию, мы вам дали вам Конституцию! А вы нам наручники на руки! Как при Сталине действуете», - приводит его слова Telegram-канал НЕЗЫГАРЬ.

Жириновский считает, что если Фургал действительно совершил преступления в 2004-2005 годах, то «чего ждали 15 лет»?

По его мнению, задержание было организовано не в самой корректной форме, хотя Фургал - не престуник и «никуда не сбежит».

«С бандитами так действуйте, а это высшее должностное лицо в регионе», - приводит его слова «Интерфакс».

Политик добавил, что Фургала никогда не исключат из партии.

Напомним, губернатора Хабаровского края задержали 9 июля. Его подозревают в заказе убийств предпринимателей и организации покушения на убийство. За Фургалом следили много лет из-за насыщенной темными делами биографии.

темы
политика
губернаторы
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