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Сергей Собянин сообщил о лайт-варианте борьбы с коронавирусом в Москве

Артем Денисов
12 октября, 2020 02:29
1 мин
коронавирус
Фото: pixabay.com

Власти Москвы будут контролировать требование о переводе сотрудников предприятий и организаций на дистанционную работу.

Как сообщил глава города Сергей Собянин, это лайт-вариант, когда ни одна из сфер экономики не закрывается. Как сказал мэр, власти будут обеспечивать контроль за соблюдением требований о переходе на «удаленку», так как другого варианта в сложившейся ситуации нет.

Собянин отметил, что вакцинация от коронавируса начнется через несколько недель и необходимо пройти период пандемии без потерь, при этом массовая вакцинация будет возможна позднее, сообщает РБК.

Ранее Собянин заявил, что предоставлять списки сотрудников, которые переводятся на дистанционный режим работы, – необходимая мера.

Мэр добавил, что через несколько месяцев «уже точно появится вакцина» и можно будет начать вакцинацию населения в массовом масштабе.

темы
эпидемия
коронавирус
москва
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