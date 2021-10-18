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Сергей Собянин пойдет на выборы мэра Москвы в 2023 году и будет переизбран — источник
18 октября, 2021 18:28
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АГН Москва/Global Look Press
Мэр Москвы Сергей Собянин не намерен отдавать свое кресло кому бы то ни было. Ему предложили занять место в правительстве страны, однако он решил вновь испытать удачу, поэтому в 2023 году пойдет на выборы главы столицы.
По информации источника, знакомого с ситуацией, это окончательное решение градоначальника. Об этом знают его подчиненные.
«Собянин – главный бенефициар «обнуления губернаторских сроков». Никаких преемников ждать не стоит, в 23-м Сергей Семенович пойдет на выборы и будет переизбран», - цитирует URA.RU источника.
Ранее стало известно о том, что в нижнюю палату парламента внесен законопроект об обнулении губернаторских сроков.
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