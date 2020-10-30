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Сергей Собянин на закрытом совещании раздал регионам установки по карантину

Лилия Караева
30 октября, 2020 15:22
1 мин
Сергей Собянин
Портал мэра и правительства Москвы

На закрытом заседании рабочей группы Госсовета по борьбе с коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин призвал регионы последовать примеру столицы. Речь шла, в частности, о переводе сотрудников на дистанционный режим работы.

Об этом рассказал один из участников встречи. «Собянин попросил обратить внимание на перевод сотрудников на дистанционный режим работы», - сообщил он.

В пресс-службе мэрии Москвы заявили агентству URA.RU, что на совещании обсуждали выполнение поручений президента России Владимира Путина по борьбе с распространением вируса. В нем участвовали главы мнистерств и губернаторы. Они обсуждали подготовку к массовой вакцинации и дополнительные меры в отношении людей из группы риска.

28 октября Собянин продлил дистанционное обучение школьников в Москве до 8 ноября. Требования домашнего режима для пожилых и удаленной работы сохранили до конца ноября.

темы
Сергей Собянин
карантин
совещание
регионы
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